Более 59 тонн казахстанских овощей проконтролировал Россельхознадзор в Кузбассе

14 января 2026 года на территории Кемеровской области – Кузбасса инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз из Казахстана 59,2 т подкарантинной продукции. Ассортимент овощей составили лук репчатый свежий (44 т) и томаты свежие (15,2т).

Для подтверждения фитосанитарной безопасности партии прошла исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основаниями для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализацию.