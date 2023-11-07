Более 5900 неработающих родителей Кузбасса получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

С января 2022 года назначение и выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям осуществляет Социальный фонд России. Данная мера поддержки вместе с рядом других услуг была передана в СФР от органов социальной защиты населения. За почти два года Отделение фонда по Кемеровской области – Кузбассу назначило 13 476 таких пособий. В 2023 году пособия получают более 5900 неработающих родителей.

Напомним, что получать данную выплату может неработающий родитель ребенка до 1,5 лет, а также опекун и другие родственники, фактически ухаживающие за малышом. Размер пособия в Кемеровской области составляет 11 168 рублей. Пособие предоставляется на весь период ухода за ребенком, начиная с рождения или с первого дня отпуска по уходу, в случае прекращения трудовой деятельности — со дня, следующего за днем увольнения с работы, заканчивая днем, когда ребенку исполняется 1 год и 6 месяцев. Средства предоставляются на каждого ребенка, за которым осуществляется уход.

Обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на пособие, можно в клиентскую службу СФР по месту жительства либо в МФЦ. Также можно отправить заявление в СФР в онлайн-режиме на Госуслугах. Сделать это можно в любое время после рождения ребенка, но не позднее 6 месяцев со дня достижения ребенком возраста 1,5 лет.

Фото: ОСФР