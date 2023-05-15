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Более 60 тысяч жителей Кемеровской области получают выплаты по уходу за пожилыми людьми и гражданами с инвалидностью

Размер компенсационной выплаты с учетом районного коэффициента составляет 13 тысяч рублей для родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами до 18 лет и инвалидами с детства I группы, и 1560 рублей для других категорий лиц.

Напомним, что на получение соответствующих выплат имеют право неработающие трудоспособные граждане, осуществляющие уход за инвалидами I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелыми, которые по заключению лечебного учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, либо за гражданами, достигшими 80-летнего возраста.

Кузбассовцам не требуется представлять никакие справки, подтверждающие факт отсутствия работы. Все необходимые сведения ОСФР запрашивает самостоятельно через систему межведомственного электронного взаимодействия.

 Кроме того, заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление за ним ухода может быть представлено лицом, осуществляющим уход.

Оформить выплаты по уходу за пожилым человеком можно онлайн в личном кабинете на сайте: https://es.pfrf.ru/login/ либо на портале Госуслуг.

Также заявление можно подать лично, придя в клиентскую службу СФР: https://sfr.gov.ru/branches/kuzbass/info/~0/7871.

Кроме того, напоминаем, что периоды такого ухода засчитываются ухаживающему за пенсионером гражданину в страховой стаж.

 

Фото: ОСФР

Общество
kuzbassnews.ru
15/05/2023
Общество

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