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Более 750 детей работников Новой Горной УК отдохнут в загородных лагерях летом 2023 года

Стартовала летняя оздоровительная кампания для детей работников Новой Горной Управляющей Компании.

Направления детского отдыха разные как по тематике, так и по географическому расположению. Оздоровительные  лагеря находятся в Кузбассе, Новосибирской области, республике Алтай и Хакасии. В их числе и детский оздоровительный лагерь «Светлячок» под Междуреченском, который входит в комплекс «Фантазия» АО «Междуречье» Новой Горной УК.

В этом году территорию «Светлячка» обновили: установили две современные детские площадки и большую сцену, разместили новые уличные тренажеры, оборудовали безопасным резиновым покрытием баскетбольную площадку. В шатре для мероприятий установили окна и заменили покрытие пола. Построили модульное здание для педагогов, где они будут проводить планерки и работать с документами.

90% стоимости путевки сотрудникам оплачивают предприятия.С июня по август в обновленном детском оздоровительном  лагере «Светлячок» пройдет 5 летних смен.

 

Фото: Новая Горная УК

Общество
Экономика
Междуреченск
kuzbassnews.ru
08/06/2023
Общество
Экономика
Междуреченск
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