Более 8 тысяч жителей Кузбасса, ранее пострадавших на производстве, получили путевки на санаторно-курортное лечение от регионального Отделения СФР

С начала 2025 года Отделение Социального фонда России по Кемеровской области обеспечило путевками на санаторно-курортное лечение 8313 кузбассовцев, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Жители региона проходят лечение в реабилитационных центрах, расположенных в Астраханской, Владимирской, Кировской, Московской, Томской, Саратовской областях, Краснодарском крае, Республике Хакасия, в Волгограде, Омске, Тюмени. Больше половины пострадавших из Кузбасса лечатся в центре «Топаз» — одном из 12 реабилитационных центров СФР, он находится в городе Мыски.

В Центрах созданы все условия для физической, психологической и социальной реабилитации, учреждения оснащены современной лечебно-диагностической базой. Медицинские специалисты разрабатывают индивидуальный план комплексной реабилитации для каждого пострадавшего. Пациентам предлагается широкий спектр лечебно-оздоровительных процедур. Благодаря комплексной реабилитации подавляющее большинство пострадавших в результате несчастного случая на производстве возвращается к работе и активной жизни.

Санаторно-курортное лечение должно быть рекомендовано специалистами медико-социальной экспертизы в программе реабилитации пострадавшего. Проходить его можно раз в год. Отделение Социального фонда России по Кемеровской области также оплачивает гражданам проезд к месту лечения и обратно; тем, кто продолжает работать, оплачивается дополнительный отпуск (сверх ежегодного отпуска) на время лечения. Путевками обеспечиваются и сопровождающие, если пострадавший нуждается в посторонней помощи.

Обеспечение санаторно-курортным лечением – часть медицинской реабилитации граждан по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Пострадавшим на производстве также назначаются единовременные и ежемесячные страховые выплаты, предоставляются технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия, лекарства и профессиональное переобучение.

Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться к специалистам единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

Фото: ОСФР