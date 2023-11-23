Более тысячи кузбасских многодетных мам в 2023 году вышли на пенсию досрочно

Одна из приоритетных задач Социального фонда России – поддержка материнства и детства. Женщины, воспитывающие детей, пользуются различными льготами и пособиями. Например, многодетные матери имеют право досрочно уйти на пенсию. В этом году Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу досрочно назначило страховые пенсии по старости 138 мамам пятерых детей, 145 мамам четверых и 733 мамам троих детей.

С 2019 года список многодетных матерей, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение, расширился. Раньше на досрочную пенсию выходили мамы, родившие и воспитавшие до 8-летнего возраста пятерых и более детей, а сейчас такую возможность имеют женщины с тремя и четырьмя детьми.

Женщины, родившие (усыновившие) пятерых и более детей, могут уйти на пенсию в 50 лет; те, у кого четверо детей, – в 56 лет, а мамы троих могут досрочно завершить свою трудовую деятельность в возрасте 57 лет.

Для назначения досрочной пенсии необходимо соблюдение условий по закону: младшему ребенку должно быть больше 8 лет, мама должна иметь не меньше 15 лет трудового стажа, а пенсионных коэффициентов должно быть не меньше 30 (в 2023 году – не менее 25,8). Кроме того, мама не должна быть лишена родительских прав ни на одного своего ребенка и не должно быть факта отмены усыновления.

Всего в Кузбассе досрочную страховую пенсию получает 7401 женщина.

Подать заявление на назначение досрочной пенсии можно в электронном виде на портале Госуслуг, в клиентских службах ОСФР по Кузбассу или в МФЦ.

Если у вас остались вопросы, вы можете получить консультацию по бесплатному телефону регионального контакт-центра Отделения Социального фонда РФ по Кемеровской области – Кузбассу: 8-800-200-10-02. График работы контакт-центра: понедельник-четверг – с 8:30 до 17:30, пятница – с 8:30 до 16:30. Без перерыва на обед.

Фото: ОСФР