Более тысячи молодых людей со всего Кузбасса приехали на шестой день фестиваля «Динотерра»

29 июня состоялось главное событие на поляне международного фестиваля «Динотерра» — Всекузбасский слет молодежи.

Организованы тематические площадки, мастер-классы, игра КВН «Кубок ЮМОРского периода». Также в этот день завершилась работа III Международного научного симпозиума на палеонтологическом раскопе Шестаково-3. Вечером гостей фестиваля ждало световое шоу и выступление легендарной группы «Чайф».



«Мы сделали все, чтобы каждый мог найти себе занятие по душе – и дети, и молодежь, и взрослые. Ведь приезжают сюда в основном семьями! 2024 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. Поэтому мы изменили логотип фестиваля: теперь это не динозавр-одиночка, а семейная пара динозавров с тремя малышами. Пусть участие в «Динотерре» станет яркой страницей в вашей жизни, а приезд на фестиваль – доброй традицией», — сказал врио губернатора Илья Середюк.



В рамках Всекузбасского слета молодежи в формате открытого диалога прошла встреча студенческого актива региона с председателем правительства Кузбасса Андреем Пановым.



За достижения в различных областях деятельности областными наградами отмечены более 900 парней и девушек — активисты вузов и организаций среднего профобразования, представители волонтерских и общественных объединений, бойцы студенческих отрядов, специалисты, занимающиеся развитием молодежной политики.





Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса