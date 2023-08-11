Болезни зерновых культур – меры борьбы

В современных агроэкосистемах насчитывается около 8500 возбудителей болезней, наносящих экономически значимый ущерб сельскохозяйственным культурам во всем мире. Каждый сельхозтоваропроизводитель знает, насколько важно принимать своевременные профилактические меры, ограничивающие развитие и распространение болезней. Эти болезни разделены на две этиологические группы по причинам, их вызывающим: инфекционные (заразные) и неинфекционные (незаразные). Несмотря на то, что эти группы имеют разное происхождение, полного разграничения между ними нет. Неинфекционные факторы (неблагоприятные высокие или низкие температуры, недостаточная или избыточная влажность воздуха и почвы, солнечные ожоги, неблагоприятные почвенные условия, недостаток или избыток питательных веществ в почве, механические и химические повреждения растений и т. д.), ослабляя растения, снижают их жизнестойкость и повышают восприимчивость ко многим инфекционным болезням.

В свою очередь инфекционные болезни обусловлены факторами органической (живой) природы – макро- или микроорганизмами. Возбудителями могут быть грибы, бактерии, вирусы и цветковые растения-паразиты.

Бактериальные болезни у злаков вызывают одноклеточные палочки длиной от 1 до 3 мм. Наибольшую опасность представляют: черный бактериоз (Xanthomonas translucens pv. undulosa), базальный бактериоз (Pseudomonas syringae pv. atrofaciens), бактериальная гниль (Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum), бактериальная пятнистость (Pantoea agglomerans), порозовение зерна (Erwinia rhapontici).

Оптимальные условия для развития бактериозов – температура 25-30 С и высокая влажность воздуха. При более низких температурах и влажности воздуха менее 60 % следует уделять внимание не эфемерным бактериозам, а грибным заболеваниям, контролировать уровень питания и влагообеспеченность растений.

Болезнь распространяется различными способами: насекомыми, брызгами дождя, воздушными потоками и пр.

В условиях влажного климата через механические повреждения эти патогены вместе с необходимой влагой проникают в ткань растений, переносятся по их сосудистой системе и размножаются во внутриклеточных пространствах. При этом они выделяют токсины и различные ферменты, вызывающие некроз тканей. Однако корневая система бактериозами не поражается. Любое позитивное поражение вызовет гибель на моменте всходов. Эти процессы не влекут за собой заметных потерь урожая, но они ухудшают товарные качества пшеницы. При этом надо отметить, что нет никакой культуроспецифичности: бактерии способны поражать широкий круг зерновых – как озимых, так и яровых.

Далее рассмотрим характеристики наиболее распространенных болезней зерновых культур.

Черный бактериоз. Возбудители – бактерии рода Xanthomonas, чаще X. translucens pv. translucens (Jones et al.) Dye. Возбудитель передается от растения к растению с каплями дождя, насекомыми, ветром. Источником инфекции служат семена и растительные остатки. Бактерии проникают внутрь семян через поврежденную оболочку перикарпа. Оптимальные условия для развития болезни – температура около 26 С и относительная влажность воздуха 100 %.На всходах появляются симптомы пожелтения и некротизации кончиков листьев, в более поздние фазы развития на листьях видны небольшие водянистые пятна, сначала светло-зеленые, позднее темно-коричневые или черные полосы. Соломина под колосом буреет. При сильном развитии болезни весь колос буреет, зерновки в нем становятся щуплыми, иногда покрываются желтыми полосами засохшего бактериального экссудата. Пораженные семена чаще не дают жизнеспособных всходов, или появляются всходы с осветленными и некротизированными кончиками листьев, растения впоследствии в основном погибают.

Базальный бактериоз. Возбудители – бактерии Pseudomonas syringae pv. atrofaciens Stevens. Болезнь охватывает все части растения – листья, стебли, колосковые чешуи и даже зерна. Источником инфекции служат семена и неперегнившие растительные остатки. Невысокая температура и повышенная влажность воздуха в период вегетации способствуют более сильному развитию заболевания.

На листьях появляются сначала светлые водянистые, а позже усыхающие коричневые пятна. Колосковые чешуи у основания буреют. Зародышевая часть зерна также чернеет. При сильном развитии болезни наблюдаются побурение колеоптиля, карликовость стеблей, сухая гниль оберточного листа, сплошное почернение чешуек колосков. Зерновки чернеют у основания, остальная часть их краснеет. Растения преждевременно теряют часть листьев. Зерно образуется щуплое, с пониженной всхожестью.

Бактериальная пятнистость. Возбудители – Xanthomonas campestris pv. translucens. Проявляется на листьях в виде водянистых пятен, которые позже становятся коричневыми. Заболевание проявляется в период флаг-листа – колошения – цветения пшеницы в виде водянистых прозрачных полос и штрихов, расположенных вдоль главной жилки листьев. Позже они становятся коричневыми, на их поверхности образуется желтый экссудат бактерии, который при сухой погоде засыхает и крошится. Вероятно, в распространении инфекции определенную роль играют насекомые, особенно сосущие вредители: злаковые тли, пшеничный трипс, цикады. Из пораженного зерна патогенные бактерии перемещаются по проростку и могут выживать на здоровых листьях.

Бактерии есть везде и всегда. Почва, семена, растительные остатки – это основные резервуары бактерий. Выбор той или иной системы земледелия, интенсивной или органической, не дает гарантированного эффекта, поскольку важными факторами для успешного патогенеза остаются условия окружающей среды и восприимчивость растений.

Для предотвращения распространения возбудителей бактериальных болезней рекомендуем соблюдать севооборот с использованием промежуточных культур, освобождать поля от пожнивных остатков. Следует уделять значительное внимание качеству семян для посева.

Управление напоминает хозяйствующим субъектам, осуществляющих деятельность по экспорту зерна (в том числе хранение), о необходимости соблюдения обязательных требований к хранению зерна, выпускаемому в обращение на территории Таможенного союза и используемого для пищевых и кормовых целей.

Обращаем внимание хозяйствующих субъектов, что только соблюдение обязательных требований к хранению зерна и проведение исследований на все показатели (в том числе на качество и безопасность) увеличивает вероятность использования качественного зерна на кормовые и пищевые цели.

За консультацией и подробной информацией следует обратиться в Управление по адресам: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 100, стр. 1; 650051, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б; 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, 2А. Телефоны для справок – (3902) 24-44-85, (3842) 34-99-15, (39422) 5-64-02.