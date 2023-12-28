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Бросай салат, пойдем гулять!

Так по-мужски прямолинейно, но по-сибирски душевно РУСАЛ пригласил новокузнечан провести с ним новогодние каникулы.

Привыкшие отвечать за свои слова металлурги сделали в этом году Новокузнецку множество подарков. Летом профинансировали благоустройство почти полутора десятков общественных пространств, осенью помогали наводить чистоту на пляжах, а в декабре вместе с городскими активистами сотворили 32 предновогодних чуда. 

На этом добрые дела РУСАЛа не закончились и в канун главного семейного праздника в году алюминщики преподнесли в подарок городу еще несколько 3D арт-инсталляций. Которые уже через несколько минут после включения как магнит притянули к себе любителей селфи и уличных семейных фотосессий.Всем приверженцам здорового образа жизни НкАЗ предлагает новогодние каникулы провести активно: семейные эстафеты и игры с аниматорами, праздничная фотозона и призы, сказочные персонажи и выступления артистов ДК «Алюминщик» - 4 января в Саду алюминщиков будет по-дружески тепло! А 5 января спортивные эмоции будут зашкаливать на хоккейном стадионе «Алюминщик». Совместно с домом детского творчества № 1 РУСАЛ организует для горожан забеги в валенках и гонки на салазках, состязания конькобежцев и «керлинг по-новокузнецки», разыграет подарочные сертификаты на спортивный инвентарь. А еще здесь можно будет сфотографироваться со своими домочадцами, потанцевать под зажигательную музыку от известного диджея, вдоволь накататься на коньках и угоститься чаем – #даритьтепло и удивлять РУСАЛ умеет!  Фото: ДСОиРОВ НкАЗа

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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
28/12/2023
Общество
Спорт
Экономика
Новокузнецк

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