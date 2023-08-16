Будьте начеку — не дайте мошенникам себя обмануть!

Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу обращает внимание на участившиеся случаи мошенничества в отношении пожилых людей.

На телефоны пенсионеров поступают звонки так называемых «сотрудников Социального фонда», при этом номер принадлежит мобильному оператору или звонок вовсе осуществляется из другого региона. Злоумышленники обращаются к пожилым людям по имени и отчеству, обещают прибавку к пенсии и под предлогом сверки данных для ее начисления выведывают всю информацию о банковской карте. Получая полный доступ к счету, они крадут накопления, а иногда и убеждают жертву обмана взять кредит.

ОСФР по Кемеровской области — Кузбассу обращает внимание, что сотрудники Социального фонда никогда не спрашивают по телефону реквизиты банковской карты. Все доплаты к пенсии происходят либо автоматически, либо пенсионер пишет заявление в территориальном органе СФР или МФЦ. Ряд услуг, в том числе и подача заявлений, предоставляется через личный кабинет на сайте СФР или портале Госуслуг.

Если вам позвонили с неизвестного номера и представились сотрудником Социального фонда, попросите этого человека озвучить свои ФИО, должность и орган СФР, где он работает. Не называйте свои персональные данные — паспорт, СНИЛС, номер банковской карты, пин- и cvc-коды!

Кроме того, мошенники нередко совершают поквартирные обходы домов, выведывая информацию о жильцах под предлогом «сбора заявлений на санаторно-курортное лечение» или «обновления сведений для вручения подарков ко Дню пожилого человека». При этом они расспрашивают, с кем проживают пожилые люди, каким способом они получают пенсию. Региональное Отделение СФР призывает: не делитесь информацией о себе и своих соседях с незнакомцами!

В случае необходимости всегда можно самостоятельно обратиться в Социальный фонд, где специалисты проконсультируют по всем имеющимся вопросам. Получить информацию можно по номеру региональной «горячей линии» (8-800-200-10-02), в социальных сетях и на официальном сайте Социального фонда.

Уважаемые кузбассовцы, просим проявлять бдительность и не допускать совершения обмана в отношении себя и своих пожилых родственников!

Фото: ОСФР