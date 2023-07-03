Бывший сотрудник ФСИН после освобождения из колонии оспорил в суде приказ об увольнении

Более двух лет назад в отношении сотрудника одной из мариинских колоний вступил в законную силу приговор, которым ему было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы за совершение «пьяного ДТП», в результате которого погибла женщина. Сотрудник колонии был уволен, но после условно-досрочного освобождения попытался доказать незаконность своего увольнения в момент нахождения его в больнице…

13 апреля 2021 года вступил в законную силу приговор, которым бывшему прапорщику внутренней службы, занимающему должность инструктора-кинолога кинологической службы отдела охраны ФКУ ЛИУ-33 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу, было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

После того, как в кадровой службе места его работы документально было подтверждено вступление в законную силу приговора, приказом от 28 апреля 2021 года прапорщик был уволен со службы уголовно-исполнительной системы в связи с осуждением сотрудника за преступление. А буквально за один день до издания приказа об увольнении осуждённый попал в больницу на стационарное лечение в связи с получением бытовой травмы. И представители работодателя приехали знакомить с документами об увольнении осуждённого в медицинский стационар. Подписывать осуждённый никакие документы не стал. Отказался он также и от получения трудовой книжки. Сотрудниками исправительного учреждения были составлены соответствующие акты, а осуждённый находился на листке нетрудоспособности ещё немногим более трёх месяцев, после чего убыл в колонию-поселение для отбывания назначенного наказания.

Отбыв в колонии около 1 года и 4 месяцев, осуждённый был освобождён условно-досрочно, и через несколько месяцев обратился в суд к бывшему работодателю, требуя признать приказ об увольнении незаконным. Считает, что был уволен по инициативе работодателя, а такое увольнение не могло быть произведено в период временной нетрудоспособности. Просил суд изменить дату увольнения на первый день после выхода с «больничного» и взыскать с бывшего работодателя денежное довольствие за весь период временной нетрудоспособности – 150 тысяч рублей.

Рассмотрев гражданское дело, суд установил, что доводы истца о незаконности увольнения в период временной нетрудоспособности являются несостоятельными.

В соответствии со статьёй 83 Трудового кодекса Российской Федерации осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, относится к основаниям увольнения, не зависящим от воли сторон. Запрета на прекращение трудового договора с работником в период его временной нетрудоспособности по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, указанная статья Трудового кодекса Российской Федерации не предусматривает.

Аналогичные положения содержатся и в Федеральном законе «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации…».

В связи с тем, что увольнение в связи осуждением сотрудника за преступление не является основанием увольнения по инициативе руководителя, суд отказал Сергею Полехину в удовлетворении заявленных исковых требований.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников