Час правовой грамотности «Закон для тебя и тебе о законе» прошел в Тяжине

Правовой ликбез для несовершеннолетних, состоящих на учете, подготовили и провели активистки женсовета окружного центра и специалисты центра национальных культур.

На встрече присутствовали студенты Тяжинского агропромышленного техникума и учащиеся Тяжинских школ № 1, 2, 3. Перед ребятами выступили представители отделения МВД России по Тяжинскому муниципальному округу. Они познакомили присутствующих со статьями законов, кодексов, а также поговорили об ответственности за правонарушения.

Фельдшер - нарколог Тяжинской больницы Елена Владимировна Фарина рассказала ребятам о том, как сохранить здоровье, и не навредить себе, употребляя различные вредные вещества. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Елена Валерьевна Тарасова объяснила принцип работы комиссии и призвала ребят не совершать правонарушения.

Также к собравшимся обратились представители волонтерского движения и отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа. Главный специалист местного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Антонина Анатольевна Меновщикова познакомила ребят с 12 направлениями деятельности организации.

Также школьники и студенты участвовали в познавательных играх, обсуждали различные правовые ситуации, читали стихи о законе, о России. Затем ребята все вместе произнесли лозунг «Детство. Порядок. Закон. Нас охраняет со всех сторон!».