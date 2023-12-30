Через год и три месяца расплата в виде лишения свободы настигла второго фигуранта потасовки в кузбасском ТЦ

Ещё в сентябре 2022 года первый участник потасовки отделался штрафом в размере одной тысячи рублей за совершение мелкого хулиганства. А вот его «компаньон», пришедший на «помощь», в ходе противоправных действий применил насилие в отношении сотрудника полиции. На днях приговор вступил в законную силу. Итоговое наказание: 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый и его родственник в сентябре 2022 года вечером находились у мариинского торгового центра. Через некоторое время родственник зашёл в ТЦ, где беспричинно стал выражаться в адрес продавца одной из торговых точек грубой нецензурной бранью и вести себя агрессивно. В результате охране торгового центра пришлось вызвать сотрудников правоохранительных органов для пресечения противоправных действий. Прибывшие сотрудники полиции предложили скандалисту выйти из помещения, но тот неожиданно встал на колени и развёл руки в стороны. Один из сотрудников полиции попытался за руку поднять нарушителя с колен, чтобы вывести на улицу. Именно эту ситуацию увидел подсудимый, которому показалось, что мужчина пытается причинить его родственнику вред. Как он позже пояснял в судебном заседании, не думал о том, сотрудник полиции перед ним или гражданское лицо. В результате он ударил правоохранителя в плечо, оттолкнув от родственника, и, схватив за шею полицейского, с силой потянул вниз, причинив тому физическую боль.

В судебном заседании подсудимый полностью признал себя виновным и раскаялся в содеянном. Помимо признания подсудимым своей вины, она была подтверждена в ходе судебного разбирательства как показаниями свидетелей, так других доказательствами, в том числе видеозаписью произошедшего.

В результате за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы. Но, учитывая неотбытое наказание ещё по одному приговору за незаконный оборот наркотических средств без цели сбыта, итоговое наказание составило 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Не согласившись с приговором суда, злоумышленник обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию. Но на днях судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда оставила приговор без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд