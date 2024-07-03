«Честный знак» помог выявить нарушения в деятельности кузбасского предпринимателя, торгующего обувью в Мариинске

Проверка, проведённая Мариинским территориальным отделом регионального Управления Роспотребнадзора при помощи системы «Честный знак», выявила неоднократную реализацию местным предпринимателем обуви с одним и тем же кодом идентификации. Меры административного воздействия в отношении ИП не привели к положительным результатам: через год были выявлены аналогичные нарушения. В связи с этим контролирующий орган обратился в суд с требованием возложить на предпринимателя обязанность прекратить противоправные действия в отношении покупателей обуви.

Напомним, что система «Честный знак» подразумевает генерацию уникального кода маркировки товара. То есть один код не может использоваться для нескольких товаров, и поэтому продажа второй единицы товара с одинаковым кодом фиксируется в системе как отклонение, называемое «Повторная продажа». Повторные продажи могут возникать, например, в случае, если один и тот же код маркировки нанесён на разные единицы товаров.

Именно такой случай и был выявлен Мариинским территориальным отделом Роспотребнадзора в деятельности местного индивидуального предпринимателя. Было установлено, что за пять месяцев прошлого года предпринимателем было реализовано 57 пар обуви с одинаковым кодом маркировки на общую сумму более 300 тысяч рублей. В результате предпринимателю было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при реализации обувных товаров. В ответ предпринимателем было обещано не допускать повторных нарушений.

Однако менее чем через год контролирующий орган вновь обнаружил в деятельности предпринимателя повторные продажи с одним и тем же нанесённым кодом маркировки: было выявлено 13 повторных продаж на сумму около 80 тысяч рублей.

Реализация товаров с несоблюдением обязательных требований к маркировке фактически нарушает права потребителей, поскольку вводит их в заблуждение относительно возможности правильного выбора товаров.

В связи с тем, что принятые контролирующим органом меры оказались неэффективными для устранения противоправных действий, территориальный отдел Роспотребнадзора и обратился в суд с требованием возложить на предпринимателя обязанность прекратить противоправные действия в отношении потребителей.

Ответчик в судебное заседание не явился, но представил в суд заявление о полном признании исковых требований контролирующего органа.

В результате суд удовлетворил требования территориального отдела регионального Управления Роспотребнадзора.

Выявленные действия предпринимателя в отношении потребителей были признаны противоправными, и на него возложена обязанность прекратить эти действия.

Одновременно с этим индивидуальный предприниматель обязан в течение 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда довести принятое решение через средства массовой информации.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Росгвардия