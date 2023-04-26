Чистогорский свинокомплекс «Сибагро» - участник национального проекта «Производительность труда»

Свинокомплекс «Чистогорский», входящий в компанию «Сибагро», стал новым участником нацпроекта «Производительность труда». При поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) предприятие будет внедрять бережливые технологии, чтобы увеличить объемы производства мясной продукции и сохранить ее высокое качество.

– В нынешней экономической ситуации нашим предприятиям крайне важно сокращать издержки и находить дополнительные резервы для повышения эффективности работы. Особенно это касается предприятий агропромышленного сектора, перед которыми в Кузбассе стоит задача выйти на полное обеспечение потребности региона в качественной продукции. Нацпроект поможет нашим мясопереработчикам производить продукцию быстрее, в больших объемах и с меньшей себестоимостью за счет грамотной организации всех производственных процессов, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Сегодня Чистогорский свинокомплекс производит более 45 тысяч тонн свинины в год. С помощью бережливых технологий на предприятии планируется оптимизировать один из самых трудоемких процессов - производство мяса на кости.

- Для нас это возможность поучиться лучшим практикам, стать более конкурентоспособными на рынке, повысить свою привлекательность для клиентов, улучшая качество продукции и сохраняя приемлемую цену, – говорит Алексей Колобаев, директор свинокомплекса «Чистогорский». – Повысить производительность труда и эффективность процесса нам помогут инструменты бережливого производства, которые мы будем внедрять на предприятии.

Участие в нацпроекте рассчитано на три года, в каждый из которых эффективность работы должна возрастать не менее чем на 5%. Первые полгода обучать коллектив работать по-новому будут эксперты Регионального центра компетенций. Они проведут диагностику и анализ производственных проблем и предложат их решение с помощью инструментов бережливого производства. Затем сотрудники предприятия будут работать самостоятельно, применяя и тиражируя полученные знания уже на других производственных участках. Первые результаты можно будет оценить уже через 3-6 месяцев.

Фото: Сибагро