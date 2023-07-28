«Чёрный лесоруб» в Кузбассе выслушал приговор: он незаконно спилил 5 берёз за пределами разрешённого участка

Мариинский городской суд Кемеровской области назначил ему 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, конфисковав в собственность государства орудие совершения экологического преступления: бензопилу «CARVER».

Из материалов уголовного дела следует, что 54-летний житель одной из деревень Мариинского муниципального округа в конце ноября 2022 года заготавливал древесину на лесной деляне для своей престарелой матери. На заготовку было получено разрешение. Он знал, что не имеет права спиливать деревья за пределами выделенного участка.

Вырубив все деревья на выделенном участке, на расстоянии около 200 метров он увидел несколько берёз, и решил их незаконно спилить. Спилил пять берёз, чтобы увезти за один раз вместе древесиной, заготовленной законно. Незаконно спиленные берёзы увёз к себе домой.

А через несколько дней старший инспектор Департамента лесного комплекса Кузбасса совместно с сотрудниками полиции в ходе патрулирования территории лесничества выявили незаконную порубку деревьев. В ходе проведения оперативных мероприятий незаконно спиленные берёзы были обнаружены у дома подсудимого, который не стал отрицать содеянное и подробно обо всём рассказал, выдав бензопилу, которой спиливал деревья.

Ущерб, причинённый Департаменту лесного комплекса Кузбасса, составил около 52 тысяч рублей, который подсудимый полностью возместил.

В ходе рассмотрения уголовного дела судом подсудимый не отрицал свою вину, которая была подтверждена как показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, так и письменными доказательствами.

В итоге подсудимый был признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений, совершённой в крупном размере, и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

При этом бензопила марки «CARVER» была конфискована в собственность государства как средство совершения экологического преступления.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников