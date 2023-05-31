Cуд в Кузбассе запретил использовать жилые помещения в качестве центров социальной помощи

В результате рассмотрения исковых требований прокурора Мариинска в суде было подтверждено, что жилые помещения фактически использовались частным центром социальной помощи «Гавань Надежды» для проживания людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в качестве временного убежища для бездомных, а также для проживания престарелых и инвалидов. Проверка жилых помещений выявила с десяток нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сегодня «Новостям Кузбасса» сообщили в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области.

После пожара в кемеровском доме престарелых прокуратурой Мариинска по поручению региональной прокуратуры на территории города были выявлены два жилых помещения, использующихся для проживания людей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. Один из этих домов принадлежит местному жителю, который является генеральным директором некоммерческой организации «Центр социальной помощи «Гавань Надежды», а второй дом принадлежит женщине, которая по договору с этой организацией предоставляла услуги по предоставлению временного жилья бездомным. При этом проверкой выявлены факты грубых нарушений правил пожарной безопасности, установленных для помещений такого рода деятельности.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать собственников прекратить использовать жилые помещения для проживания людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, как временное убежище бездомных.

В результате рассмотрения исковых требований прокурора в суде подтвердились факты нецелевого использования жилых помещений, пребывание в которых не соответствует требованиям пожарной безопасности с учётом характера фактической деятельности. Это создаёт реальную угрозу для жизни и здоровья лиц, находящихся в этих домах, фактически эксплуатируемых в качестве реабилитационного центра.

В итоге суд удовлетворил требования прокурора, обязав собственников помещений прекратить использовать своё жильё для проживания людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, как временное убежище для бездомных. Срок исполнения вынесенных решений суда – в течение 30 дней со дня вступления их в законную силу (дело № 2-83/2023, дело № 2-84/2023).

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