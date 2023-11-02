Мариинский городской суд Кемеровской области на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей постановил приговор в отношении 37-летней жительницы Мариинского муниципального округа, признанной виновной в умышленном причинении 57-летней односельчанке тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности её смерть.

Из материалов уголовного дела следует, что около двух лет тому назад в одном из сёл Мариинского муниципального округа две односельчанки в дневное время суток распивали спиртные напитки в доме у обвиняемой. В ходе распития женщины поссорились, и хозяйка дома стала выгонять гостью. Однако гостья упорно заявляла, что сначала выпьет ещё, и только после этого уйдёт. В ходе произошедшей ссоры гостья ударила хозяйку дома по руке, после чего обвиняемая нанесла собутыльнице несколько ударов по голове и вытолкнула её из дома.

До своего дома гостья добралась самостоятельно, но там её состояние ухудшилось, в связи с чем сожителю пришлось вызывать «скорую помощь». Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько дней в реанимационном отделении «Мариинской городской больницы имени В.М. Богониса» 57-летняя женщина скончалась в результате причинённой ей черепно-мозговой травмы.

По ходатайству обвиняемой уголовное дело рассматривалось коллегией присяжных заседателей, которая на днях единогласно признала 37-летнюю обвиняемую виновной в совершении преступных действий, в результате которых наступила смерть односельчанки.

Приговором Мариинского городского суда Кемеровской области от 1 ноября 2023 года Ж. назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осуждённая заключена под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников