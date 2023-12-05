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Декларация о соответствии на горох признана недействительной

   В ноябре текущего года в Кузбассе специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна.  

    В ходе мероприятия установлено, что сельхозтоваропроизводителем, осуществляющим деятельность на территории Юргинского района Кемеровской области — Кузбасса, при декларировании партии ячменя на пищевые цели в количестве 7147 тонн, нарушены  требования при оформлении декларации о соответствии  установленные «Единой формой декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза и правила ее оформления», утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293.   

     А именно, при оформлении декларации о соответствии индивидуальный предприниматель указал свои данные в разделе (поле) «В лице». Согласно Единой форме декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293, если заявителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, данное поле не заполняется.

Так же, не верно указан адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции; отсутствует обозначение и наименование документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ); не верно указан код ТН ВЭД ЕАЭС для ячменя; не указаны реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции (в том числе ее размер);   не указан год урожая ячменя и другие.

Таким образом, установлен факт несоответствия декларации о соответствии требованиям к декларациям о соответствии, установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) Евразийского экономического союза. 

      По результатам проведенного мероприятия индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». По Решению Россельхознадзора  декларация о соответствии 24 октября 2023 года признана недействительной.

Общество
kuzbassnews.ru
05/12/2023
Общество

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