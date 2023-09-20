Декларация о соответствии на горох в Кузбассе признана недействительной

В августе текущего года специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна.

В ходе мероприятия установлено, что индивидуальным предпринимателем была оформлена декларация о соответствии на партию гороха в количестве 238 тонн с неполным проведением комплекса исследований, предусмотренных требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874. А именно, не проведены исследования по показателю «Ртутьорганические пестициды».

Так же, в оформленной декларации о соответствии в нарушение требований предъявляемых к декларациям о соответствии заполнено поле, которое не заполняется если заявителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, а так же неверно указан номер протокола испытаний, на основании которого принята декларация о соответствии.

По результатам проведенного мероприятия индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а декларация о соответствии признана недействительной по Решению Россельхознадзора от 28 августа 2023 года.