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Декларация о соответствии на пшеницу признана недействительной

 В июне текущего года специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна.  

      В ходе мероприятия установлено, что сельхозтоваропроизводителем, осуществляющим деятельность на территории Мариинского района  Кемеровской области-Кузбасса, оформлена декларация о соответствии на партию пшеницы в количестве 3000 тонн, с нарушением требований к оформлению декларации о соответствии, согласно «Единой формы декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза и правила ее оформления», утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293.

        Юридическому лицу, по результатам проведенного мероприятия, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.  По Решению Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу от 02 июня 2023 года  декларация о соответствии признана недействительной.

    

Общество
kuzbassnews.ru
16/06/2023
Общество
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