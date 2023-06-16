Декларация о соответствии на пшеницу признана недействительной

В июне текущего года специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна.

В ходе мероприятия установлено, что сельхозтоваропроизводителем, осуществляющим деятельность на территории Мариинского района Кемеровской области-Кузбасса, оформлена декларация о соответствии на партию пшеницы в количестве 3000 тонн, с нарушением требований к оформлению декларации о соответствии, согласно «Единой формы декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза и правила ее оформления», утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293.

Юридическому лицу, по результатам проведенного мероприятия, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. По Решению Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу от 02 июня 2023 года декларация о соответствии признана недействительной.