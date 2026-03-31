Делегация Кузбасса доставила очередную партию груза в Горловку

На этот раз в донбасский город-побратим привезли различные медицинские материалы, воду и технику.    

«Кузбассовцы доставили автомобиль для Горловской горбольницы №2. Его передали участковым врачам — теперь они смогут оперативно добираться до пациентов, которые не могут самостоятельно прийти в поликлинику. Также привезли больше 12 тысяч литров питьевой воды, перевязочные материалы, капельницы, медикаменты», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.  

Питьевая вода для Горловки, где вражеская артиллерия повредила водопровод, — подарок жизненно необходимый, как и медицинские расходные материалы, в которых очень нуждаются все отделения больницы.  

«Мы очень благодарны, как от всего коллектива, так и от наших больных, за эту заботу, которую кузбассовцы дают нам каждый раз, когда приезжают», —отметила главный врач Горловской городской больницы № 2 Нелля Якуненко.  

Кроме того, в рамках побратимских отношений было подписано соглашение о сотрудничестве между управлениями образования Горловки и Прокопьевска. В планах – помощь донбасским педагогам в организации ЕГЭ и ОГЭ, повышении квалификации, обмен лучшим опытом и методическими разработками. Учебным заведениям Горловки передали 13 ноутбуков – средства на них собрали прокопьевские педагоги.

 Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Общество
31/03/2026
Общество
