Делегация Кузбасса доставила очередную партию груза в Горловку

На этот раз в донбасский город-побратим привезли различные медицинские материалы, воду и технику.



«Кузбассовцы доставили автомобиль для Горловской горбольницы №2. Его передали участковым врачам — теперь они смогут оперативно добираться до пациентов, которые не могут самостоятельно прийти в поликлинику. Также привезли больше 12 тысяч литров питьевой воды, перевязочные материалы, капельницы, медикаменты», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.



Питьевая вода для Горловки, где вражеская артиллерия повредила водопровод, — подарок жизненно необходимый, как и медицинские расходные материалы, в которых очень нуждаются все отделения больницы.



«Мы очень благодарны, как от всего коллектива, так и от наших больных, за эту заботу, которую кузбассовцы дают нам каждый раз, когда приезжают», —отметила главный врач Горловской городской больницы № 2 Нелля Якуненко.



Кроме того, в рамках побратимских отношений было подписано соглашение о сотрудничестве между управлениями образования Горловки и Прокопьевска. В планах – помощь донбасским педагогам в организации ЕГЭ и ОГЭ, повышении квалификации, обмен лучшим опытом и методическими разработками. Учебным заведениям Горловки передали 13 ноутбуков – средства на них собрали прокопьевские педагоги.

