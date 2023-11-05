День народного единства отметили в Тяжинском округе

Преподаватель истории Тяжинского агропромышленного техникума Ирина Анатольевна Селезнева провела для студентов 1-2 курса цикл исторических часов по теме «В единстве наша сила». Советник директора ТАПТ по воспитанию Анна Владимировна Рябова организовала для студентов-первокурсников настольную игру «Что я знаю о России?».

В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялась выставка национальных блюд. В рамках учебной практики студенты третьего курса по профессии «Повар, кондитер», приготовили блюда разных национальностей и устроили для студентов техникума выставку-дегустацию. Здесь были представлены блюда русской, белорусской, татарской, армянской, итальянской, греческой, корейской кухни.

В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский состоялся фестиваль национальных культур «Мы живем семьей единой». Воспитанники и специалисты детских садов, обучающиеся образовательных организаций округа, участники самодеятельных коллективов представили на суд зрителей свои творческие номера – исполняли национальные танцы и песни на родном языке, декламировали стихи. Участники фестиваля и зрители могли сфотографироваться в локациях, отражающих быт разных народов, проживающих на территории муниципалитета.

В преддверии Дню народного единства в Тяжинском агропромышленном техникуме ветераны провели турнир по нардам. Два воскресенья участники соревновались друг с другом по круговой системе. По итогам турнира на первое место вышел Дмитрий Ильин. Второе место занял Муршуд Зейналов и третье место досталось Ивану Луневу. Победители турнира награждены почётными грамотами отдела молодёжной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа.

В центре национальных культур прошла акция «Ночь искусств». Гости познакомились с приветствиями разных народов, проявили свои творческие способности, сыграли на музыкальных инструментах, продемонстрировали искусство танца в русской народной игре «Поймай платок». Надежда Фонтанина поделилась знаниями, как платок или легкий шарфик может преобразить наряд девушки. Ведущая Татьяна Калентьева показала несколько способов, как можно украсить голову при помощи расписных платков. Каждая гостья сделала своими руками красивую яркую брошь из фетра.

Также в центре национальных культур прошла познавательная игровая программа, посвященная Дню народного единства. В ней приняли участие отряды юнармейцев «Барс» (Тяжинская СШ № 3), «Ирбис» (Тяжинская СШ № 2), «Патриот» (Тяжинская СШ № 1), «Звезда» (Нововосточная средняя школа). Ребята собирали из фрагментов «Цветок единства», герб Российской Федерации и слово «единство», сопоставляли флаги с названиями разных стран. Юнармейцы из отряда «Барс» прочитали стихи, посвященные Дню народного единства.

В Тяжинской детской школе искусств № 31 в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» состоялся концерт преподавателей «Искусство объединяет». Открыл концертную программу пианист Борислав Петрович Сумин, в его исполнении прозвучали произведения Моцарта, Фибиха и Глиэра. С интересом учащиеся школы слушали выступления своих преподавателей – Раисы Михайловны Игиной (домра), Юрия Николаевича Есипа, Юлии Сергеевны Овчинниковой, Ольги Владимировны Стифоровой, исполнивших вокальные произведения. Вокальный дуэт «Классика» (Татьяна Владимировна Астраханцева и Ольга Петровна Иванова) исполнили не только классические произведения, но и популярные песни из детских фильмов. Юные зрители тепло встречали исполнение вокального ансамбля преподавателей, который завершил концертное выступление любимыми детскими песнями «Голубой вагон» и «От улыбки». Зал подхватил эти песни, зрители пели вместе с исполнителями.

В преддверии празднования Дня народного единства для учащихся Итатской средней школы имени Данкевич Т.Ф. организовали экскурсию по поселку. Семиклассники познакомились с историей поселка Итатский, узнали о старейших зданиях, об известных жителях. Также школьники приняли участие в онлайн-активности «Культурная особенность». Совместно с родителями ребята фотографировались в национальных цыганских костюмах, готовили русские и немецкие кулинарные блюда.

В Тяжинском центре дополнительного образования прошел исторический час «Минин и Пожарский – защитники России».

Различные праздничные мероприятия прошли в филиалах Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности. В Бороковском секторе Акимо-Анненского сельского Дома культуры для молодежи состоялась игра-викторина «100 народов – одна семья». Специалисты Тяжино-Вершинского СДК провели патриотическую викторину «Россия – Родина моя». В Почаевском секторе Октябрьского сельского Дома культуры состоялась познавательная беседа «Страна сильна единством». Специалисты Преображенского СДК и библиотеки провели тематический час «В единстве наша сила». В Тяжино-Вершинском сельском Доме культуры открылась выставка рисунков «Одна страна на всех». Свои творческие работы представили участники кружка декоративно-прикладного искусства «Мастерская Кузи».

В Новопокровской библиотеке для членов клуба «Селяночка» и подрастающего поколения прошла игра-викторина «Связь времен – связь поколений». Присутствующие отгадывали кроссворд, собирали пословицы, читали стихи, исполняли песни о Родине. По итогам викторины обе команды набрали равное количество баллов и показали свои знания и умение дружно работать в коллективе. Участники игры-викторины, взявшись за руки, произнесли клятву дружбы.

Сотрудники Итатской библиотеки провели акцию «Сила России – в единстве народа». Сотрудники библиотеки поздравили односельчан с праздником, рассказали об истории его возникновения и раздали информационные листовки. В Кубитетской библиотеке оформлен стенд исторических портретов «В едином порыве за Русскую землю». Для юных читателей Тисульской библиотеки прошел час истории «Вместе – мы сила». В Нововосточной библиотеке для ребят провели исторический час «От воинской славы к единству народа». В Ступишинской библиотеке оформлена книжная выставка «Наш дом – Россия», а в Новопокровской библиотеке – выставка книжных изданий «Россия – родина моя».