День отца отпраздновали в Тяжинском округе

В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский состоялась интеллектуально-развлекательная программа «Вместо 1000 слов», в которой приняли участие мужчины, работающие в сфере культуры. Вместе со своими детьми они вспомнили мультфильмы и песни разных лет, школьную программу и азы кулинарии, приняли участие в викторине и посмотрели видеоролик о Дне отца.

Также в ДК «Юбилейный» состоялась музыкальная квиз-игра «Пусть всегда будет папа». Воспитанникам детских садов вместе с папами нужно было пройти три раунда игры – «Вопрос - ответ», «Киномания» и «Музыка наоборот». По итогам игры участники получили сладкие призы.

Студенты Тяжинского агропромышленного техникума приняли участие в акции «Папа в деле». Учащиеся 2 класса Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова в творческой мастерской изготовили поздравительные открытки для пап, наставников. В рамках проекта «Акции, посвященные памятным датам и государственным праздникам | Кемеровская область-Кузбасс» и Всероссийской акции «Папин день календаря» учащиеся Тяжинской СШ № 3 посетили автотранспортное предприятие.

В Кубитетском сельском Доме культуры состоялась конкурсная программа «Мы с папой друзья». Специалисты Георгиевского сектора Даниловского СДК провели для детей мастер-класс по изготовлению открыток-аппликаций «Подарок для папы». В Нововосточном сельском Доме культуры совместно с библиотекой провели праздничную программу «Самый лучший папа». В Акимо-Анненском СДК для детей прошла викторина «Отцы и дети».

В Кубитетской сельской библиотеке прошел конкурс рисунков «Мой папа самый лучший!». В Ступишинской средней школе имени Героя РФ С. Н. Морозова для учащихся 5-7 классов организовали интеллектуальную викторину. Кроме того ребята сочинили поздравления для пап и нарисовали плакаты ко Дню отца.