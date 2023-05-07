9 мая 2023 года, с 11:00 до 16:00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1) пройдет тематический день «День Победы в Кузнецкой крепости».

Для гостей музея-заповедника подготовлена специальная программа.

В 11:00, 12:00, 13:00,14:00, 15:00, 16:00 все желающие смогут посетить экскурсию «Великая Отечественная война1941-1945 гг. сквозь призму личных судеб» по выставке «Они сражались за Родину: семейная история великой войны».

С 12:00 до 14:00 будет работать интерактивная площадка «Победный май». В течение 2-х часов посетители «Кузнецкой крепости» смогут поучаствовать в мастерских «Письмо солдату» и «Поздравительный адрес», сделать памятные фотографии в специально оформленной фотозоне, побывать в тематической локации «Памяти героев великой войны».

С 15:00 до 15:40 будет работать площадка «Беседы об оружии» под руководством ведущего научного сотрудника к.и.н. Николая Александровича Кузнецова.

Кроме того, в этот день будут демонстрироваться фильмы - участники II Майского фестиваля правильного кино: в 10:00 – «Обожжённое детство», в 11:00 – «Великая Отечественная в хронике ТАСС», в 16:00 – «Тамара Лисициан. Непобеждённая».

Вход в музей и участие в мероприятиях программы – свободные. Экскурсии по музейным экспозициям – согласно прейскуранту.

Фото: Кузнецкая крепость