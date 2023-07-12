День природы, шаманов и кедра

В минувшие выходные сотрудники ФГБУ «Шорский национальный парк» приняли участие в III Межрегиональном фестивале представителей тюркских народов Западной Сибири – «Фестиваля Кедра».

На этот раз событие посвящено году педагога и наставника в России и году ребёнка в Кузбассе. Помимо этого, праздник совпал с Днём семьи любви и верности.

История праздника уходит корнями глубоко в прошлое. Шорский народ издревле почитал Кедр. Сосна сибирская кедровая (Pínus sibírica), именно так она называется в научной литературе, и по сей день даёт шорскому народу пропитание, защиту и кров.

Кедровый орех становится питательным лакомством для большого количества зверей, птиц. Кедровые леса обладают богатым видовым разнообразием, а сам Сибирский Кедр имеет множество применений в хозяйстве: от строительства и сбора кедрового ореха, до народной медицины. Шишка, семя, смола, древесина, хвоя – всё в кедре идёт в дело.

Начало праздника ознаменовалось обрядом Благопожелания и кормлением духов Огня, Земли, Воды и Неба. Обряд провёл Кам шорского народа совместно с духовными соратниками из Хакасии. Для многих посетителей фестиваля такое начало запомнится надолго, ведь в обряде участвовал каждый присутствующий.

С добрыми помыслами участники выстроились на шествие. Делегатов представили все крупные поселения Таштагольского района: город Таштагол, посёлки Шерегеш, Каз, Темиртау, Мундыбаш и другие.

Фестиваль стал площадкой для показа творческих успехов местных фольклорных, танцевальных и вокальных коллективов. Фестиваль кедра позволил мастерам и торговцам с окрестных городов и весей явить на суд людей своё умение и товары. Хороший способ заработать и поддержать местные производства.

Делегация Шорского национального парка демонстрировала главное достояние территории – красоту заповедной природы. Именно так называлась фотовыставка, посвящённая природе Горной Шории. Несмотря на дождь экспозицию удалось выставить в усечённом формате. Кроме того, гости и участники фестиваля получили информационный материал о Шорском национальном парке и наверняка придут люди, готовые открыть для себя заповедные уголки природы.

Культурная программа фестиваля кедра наполнилась духом патриотизма и любви к Родине. Как пелось в одной известной песне: «К великой нашей Родине любовь берёт от малой Родины начало». Хорошо, что есть такие события как Фестиваль Кедра, готовые доносить эту идею до общества. Ведь любовь к родному краю – залог любви к нашей необъятной стране. Возможность сформировать внутреннюю культуру человека, воспитать в нём лучшее и донести главное.

Леухин Илья, мл. научный сотрудник ФГБУ «Шорский национальный парк».

Фото: ФГБУ «Шорский национальный парк»