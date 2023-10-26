День призывника прошел в Тяжине

В ряды российской армии встанут 15 новобранцев из Тяжинского округа. Призывники возложили цветы к мемориалу воинов-земляков, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны и к памятнику интернационалистам, погибшим при исполнении воинского долга в локальных войнах и вооруженных конфликтах. Ребята побывали в храме Преображения Господня. В музее боевой славы центра дополнительного образования поселка Тяжинский педагог-организатор Ольга Владимировна Толстова провела для новобранцев экскурсию.

Проводить призывников в Дом культуры «Юбилейный» пришли родители, родственники, друзья, наставники, школьники учебных заведений округа. С напутственным словом к новобранцам обратились глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, военный комиссар Тяжинского и Тисульского округов Кемеровской области – Кузбасса Николай Николаевич Николаенко и представители общественности.

Призывникам вручили напутствие главы муниципалитета и наказ-памятку от местного отделения «Союза женщин Кузбасса». Почетное право зачитать клятву призывника, было предоставлено Кириллу Сергееву. Каждый новобранец получил подарочный набор призывника с мешочком родной земли.

В рамках проведения торжественных проводов призывников в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, 40 ребят из Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова, Ступишинской СШ имени Героя РФ С. Н. Морозова, Листвянской средней школы и Итатской СШ имени Т. Ф. Данкевич, были приняты в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». Клятву юнармейцев зачитала учащаяся Тяжинской СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова Кристина Следевская.

Затем выступила команда военно-патриотического клуба Тяжинского округа «Барс», которая представляла Кузбасс в финале всероссийской военно-спортивной игры «Зарница» и заняла второе место. Ребята продемонстрировали элементы строевой подготовки, а также разборку и сборку автомата и пистолета Макарова, разряжение и снаряжение магазина. Для собравшихся прозвучали музыкальные номера в исполнении Александра Теплякова, Владимира Зырянова, Натальи Чухровой, Ольги Кузнецовой. Также своим творчеством земляков порадовали участники хореографического коллектива «Эдельвейс» (руководитель Надежда Богданова).