День села отпраздновали в Нововосточном

Чествовали юбиляров семейной жизни, родителей новорожденного, первоклассников, выпускников школы, активных читателей, творческие коллективы, а также земляков, участвующих в благоустройстве. Почетным гостем праздника стала Нина Петровна Пешнина, которая отмечает в этом году 80-летие.

Затем состоялась концертная программа, где участники коллектива художественной самодеятельности «Околица» и детской группы «Карамельки» представили землякам яркие творческие номера. Также жители поселка Нововосточный приняли активное участие в конкурсно-игровой программе «Деревенские посиделки».

На центральной площади работали торговые ряды и аттракционы. Особое внимание детей привлекли гости из города Мариинска, прибывшие с развлекательной программой.

Праздник организовали специалисты Нововосточного сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности, библиотеки, средней школы и детского дома «Ласточкино гнездышко».