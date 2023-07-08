Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

День села отпраздновали в Нововосточном

Чествовали юбиляров семейной жизни, родителей новорожденного, первоклассников, выпускников школы, активных читателей, творческие коллективы, а также земляков, участвующих в благоустройстве. Почетным гостем праздника стала Нина Петровна Пешнина, которая отмечает в этом году 80-летие.
Затем состоялась концертная программа, где участники коллектива художественной самодеятельности «Околица» и детской группы «Карамельки» представили землякам яркие творческие номера. Также жители поселка Нововосточный приняли активное участие в конкурсно-игровой программе «Деревенские посиделки».
На центральной площади работали торговые ряды и аттракционы. Особое внимание детей привлекли гости из города Мариинска, прибывшие с развлекательной программой.
Праздник организовали специалисты Нововосточного сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности, библиотеки, средней школы и детского дома «Ласточкино гнездышко».

Культура
Мариинск
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/07/2023
Культура
Мариинск
Тяжин

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus