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День славянской письменности и культуры отметили в Тяжинском округе

Преподаватель русского языка и литературы Тяжинского агропромышленного техникума Лариса Николаевна Павлова провела для студентов информационный урок «История возникновения дня славянской письменности и культуры».
Специалисты Листвянского сельского Дома культуры провели для учащихся 7 класса средней школы викторину «Откуда азбука пришла». Работники Почаевского сектора Октябрьского СДК – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности и библиотекари пригласили ребятишек на час истории «Братья славяне».
В Новоподзорновском сельском Доме культуры состоялась познавательная программа «От буквы к букве». Специалисты познакомили детей с историей праздника, рассказали ребятам о происхождении славянской азбуки, о ее создателях Кирилле и Мефодии. Участники программы составляли слова из букв, вспоминали пословицы о доброте, отвечали на вопросы сказочной викторины.
В Георгиевском секторе Даниловского СДК совместно с сельской библиотекой провели для детей и подростков познавательную программу «К истокам русской письменности», а в Новопреображенском секторе Староурюпского СДК состоялась познавательная беседа «Истоки русской письменности». В Ступишинской средней школе сотрудники сельского Дома культуры и библиотеки организовали для учащихся 4 класса беседу «Письменность и книга на Руси».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/05/2023
Культура
Тяжин
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