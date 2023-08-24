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Дети кузбасских росгвардейцев отправились на отдых в оздоровительные лагеря

 Из Кемерова в оздоровительные летние лагеря Кузбасса отправилась очередная смена с детьми росгвардейцев – участников специальной военной операции, а также юными кузбассовцами, отличившимися в различных ведомственных конкурсах.

Бесплатный отдых для росгвардейской детворы стал возможен благодаря сотрудничеству территориального управления войск правопорядка с благотворительным фондом «Счастье детям» и Правительством Кузбасса.

 Детей ожидает обширная развлекательная программа. Организаторы детского отдыха подготовили различные творческие конкурсы, квесты и спортивные состязания. Ребята смогут хорошо отдохнуть и обзавестись новыми знакомствами.

 Всего за летние каникулы более 200 детей росгвардейцев посетили четыре оздоровительных лагеря, в том числе и знаменитый лагерь «Артек».

 

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
24/08/2023
Общество
Кемерово
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