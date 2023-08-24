Дети кузбасских росгвардейцев отправились на отдых в оздоровительные лагеря

Из Кемерова в оздоровительные летние лагеря Кузбасса отправилась очередная смена с детьми росгвардейцев – участников специальной военной операции, а также юными кузбассовцами, отличившимися в различных ведомственных конкурсах.
Бесплатный отдых для росгвардейской детворы стал возможен благодаря сотрудничеству территориального управления войск правопорядка с благотворительным фондом «Счастье детям» и Правительством Кузбасса.
Детей ожидает обширная развлекательная программа. Организаторы детского отдыха подготовили различные творческие конкурсы, квесты и спортивные состязания. Ребята смогут хорошо отдохнуть и обзавестись новыми знакомствами.
Всего за летние каникулы более 200 детей росгвардейцев посетили четыре оздоровительных лагеря, в том числе и знаменитый лагерь «Артек».
Фото: Росгвардия