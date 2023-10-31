Дети работников «Южного Кузбасса» посетили угольные предприятия

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в группу «Мечел») провела детскую экскурсию. Двадцать ребят в возрасте 7-14 лет наглядно увидели работу своих родителей.

Экскурсия «На работу к папе, маме» состоялась в подразделениях «Южного Кузбасса», отрабатывающих сибиргинский угольный пласт. Дети работников компании посетили разрез «Сибиргинский», а также одноименные гараж и шахту.

Первым делом экскурсанты отправились в административно-бытовой комбинат разреза «Сибиргинский». После прохождения инструктажа по технике безопасности ребятам выдали сигнальные жилеты и каски. В кабинете начальника смены экскурсанты пообщались с директором разреза, который показал им схему горных работ, мониторы с показателями всех процессов разреза, рассказал о рабочих обязанностях начальника смены, сменного механика, диспетчеров. На участке отгрузки угля дети своими глазами увидели пульт управления, загрузку угля в вагоны и отправление железнодорожного состава в долгий путь на металлургические предприятия «Мечела».

Ремонтный бокс горнодобывающего оборудования гаража «Сибиргинский» впечатлил огромными машинами, задействованными на горных участках. Гости осмотрели новые бульдозер и грейдер, сделали фотографии с БелАЗом, посидели в кабинах, а также узнали о ремонтных профессиях, о работе новой перегонной станции для электрических экскаваторов и шинного манипулятора для съема колес большегрузов.

На последнем этапе – в административно-бытовом комбинате шахты «Сибиргинская» – специалисты предложили закрепить полученные знания с помощью викторины. Дети активно отвечали на вопросы о том, что запомнилось в ходе экскурсии, чем отличается шахта от разреза, как образовался уголь, какие специальности есть в угледобыче. Необычным моментом стал мастер-класс по пользованию шахтовым самоспасателем. После дети отправились знакомиться со специалистами: посетили кабинет начальника смены, главного инженера, ламповую, техотдел.

Экскурсия завершилась просмотром фильма о тружениках «Мечела» и подарками, в числе которых браслет с символикой «Южного Кузбасса» и «Мечела» и кусочек угля.

«Компания всегда с радостью принимает детские экскурсии. Ребята видят своих мам и пап на рабочих местах, получают массу незабываемых впечатлений. А тем, кто постарше, такие ознакомительные мероприятия помогут в выборе профессии», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»