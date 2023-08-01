Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») организовала экскурсии для детей своих работников. В рамках профориентационной программы «Детский день» 85 ребят посетили подразделения компании.

Дети в возрасте от 5 до 16 лет, чьи родители работают в «Южном Кузбассе», побывали в административных зданиях и на производственных площадках шахты имени В.И. Ленина, ЦОФ «Сибирь», разреза «Красногорский» и Томусинского автотранспортного управления. Экскурсии начались с познавательного рассказа об истории и традициях предприятий, о разнообразии угольных профессий, особенностях угледобычи, транспортировки и обогащения черного золота. Гости прошли обязательный инструктаж по технике безопасности.

В административно-бытовом комбинате шахты имени В.И. Ленина ребята примерили шахтерскую экипировку, ознакомились с картой горных выработок, на мониторах диспетчера увидели передвижения шахтеров под землей, прошли предсменный медосмотр в здравпункте шахты и посетили ламповую.

На обогатительной фабрике «Сибирь» детям показали кабинет главного конструктора и механосборочный участок, диспетчерскую, медпункт и производственные цеха. По подсказкам специалиста отдела технического контроля ребята нашли среди представленных образцов обогащенный уголь. Особое впечатление на них произвел процесс вагоноопрокидывания на участке углеприема и погрузки.

Детские дни в «Южном Кузбассе» завершила экскурсия на разрез «Красногорский» и в Томусинское автотранспортное управление. Ребятам продемонстрировали подробную карту угольного разреза, показали теодолит – маркшейдерский инструмент для топографических съемок. Затем группа отправилась в автоуправление, где увидела горную технику: бульдозеры, погрузчики, вахтовые автобусы и БелАЗы. Последним пунктом посещения стал тренажер для обучения белазистов, большие мониторы которого позволили мальчишкам и девчонкам ощутить себя за рулем 220-тонного гиганта на реальной горной трассе.

В заключение экскурсий ребят угостили пирогами и сладостями. На память у каждого остался кусочек угля и браслет с корпоративной символикой.

«Детские экскурсии на производство всегда пользуются огромной популярностью среди работников «Южного Кузбасса». Для ребят это возможность увидеть, как и где трудятся их мамы и папы, набраться новых впечатлений, а для родителей – оторвать детей от гаджетов, показать им интересное, взрослое дело, которое в будущем те вполне могут выбрать в качестве своей профессии», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасса»