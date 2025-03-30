Детское театрализованное представление прошло в селе Суслово Мариинского округа

В этот день в сельской модельной библиотеке ребята окунулись в театральную атмосферу. Юных гостей встретил веселый Скоморох, напомнивший детям о правилах поведения в театре. Чтобы узнать, какой спектакль их ждет, мальчишкам и девчонкам необходимо было отгадать загадки. С этой задачей ребята успешно справились.

Перед юными читателями выступил народный театр кукол «Теремок» (Сусловский ДК). Кукольный спектакль-игра «Жила-была коза, по прозванью Дереза» увлек детей в мир фантазии и сказочных приключений. Театрализованное представление состоялось в рамках недели детской и юношеской книги.

Фото: Сусловская сельская модельная библиотека