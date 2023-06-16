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Деятельность отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна за 5 месяцев 2023 года

Отделом государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу реализуются полномочия на территории 3-х субъектов Российской Федерации: Республика Хакасия, Республика Тыва и Кемеровская область – Кузбасс по 3 направлениям государственного надзора и контроля:

- Государственный земельный надзор;

- Государственный контроль (надзор) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна;

- Государственный контроль (надзор) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

За 5 месяцев текущего года отделом по всем 3-м направлениям проведено 2592 профилактических мероприятия, из них: профилактических визитов – 204, консультирований – 1883, информирований – 297, объявлено предостережений – 208.

В ходе проведения профилактических визитов хозяйствующим субъектам разъясняются обязательные требования действующего законодательства РФ, предъявляемые к их деятельности.

В рамках постоянного контроля без взаимодействия с контролируемыми лицами проведено 838 контрольных (надзорных) мероприятий: 202 выездных обследования, 243 наблюдения за соблюдением обязательных требований и 487 мероприятий в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна (аттестация складских помещений, госрезерв (для Хакасии) ввоз – вывоз зерновой продукции).

 

Общество
kuzbassnews.ru
16/06/2023
Общество
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