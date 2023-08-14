Дезоксиниваленол в зерне и кормах

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу напоминает хозяйствующим субъектам, осуществляющих деятельность по экспорту зерна (в том числе хранение), о необходимости соблюдения обязательных требований к хранению зерна, выпускаемому в обращение на территории Таможенного союза и используемого для пищевых и кормовых целей. Несоблюдение данных требований несёт угрозу возникновения микотоксина дезоксиниваленола.

Микотоксины - одни из наиболее опасных веществ, загрязняющих продукты питания и корма для животных. Постоянное поступление малых количеств микотоксинов с пищевыми продуктами представляет опасность для здоровья человека. Микотоксины - это токсичные вещества, продуцируемые микроскопическими плесневыми грибами. Известно более 250 видов грибов, способных произвести несколько сотен микотоксинов. Одним из самых распространенных является дезоксиниваленол.

Дезоксиниваленол относится к типу Трихотеценовые микотоксины. Он является вторичным метаболитом, вырабатываемым некоторыми разновидностями плесневых грибов рода Fusarium (особенно F.Graminearum). Наиболее часто поражаются пшеница, кукуруза и ячмень. Инфицирование происходит в период цветения. Одним из факторов риска являются влажные погодные условия.

Если дезоксиниваленол попадает в корма для животных, то вызывает снижение аппетита или полный отказ откорма. Его действие распространяется на весь домашний скот, но больше всего ему подвержены свиньи. Также дезоксиниваленол обладает иммуносупрессирующим свойством, у животных развиваются вторичные инфекции – диарея и респираторные болезни. Из-за своего рвотного действия дезоксиниваленол получил второе название – «вомитоксин» (в переводе – рвотный токсин).

В настоящее время уровень содержания дезоксиниваленола в продукции пищевой промышленности и кормах регулируется более чем в 100 странах.

Содержание дезоксиниваленола в зерне и продуктах его переработки регламентировано техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011) составляют от 0,7 до 1,0 мг/кг.

Обращаем внимание хозяйствующих субъектов, что только соблюдение обязательных требований к хранению зерна и проведение исследований на все показатели (в том числе на качество и безопасность) увеличивает вероятность использования качественного зерна на кормовые и пищевые цели.

За консультацией и подробной информацией следует обратиться в Управление по адресам: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 100, стр. 1; 650051, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б; 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, 2А. Телефоны для справок – (3902) 24-44-85, (3842) 34-99-15, (39422) 5-64-02.