Для кемеровских аграриев проведено более тысячи профмероприятий в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами

За 11 месяцев 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора на территории Кемеровской области – Кузбасса провели 1 093 профилактических мероприятия в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатам преимущественно консультационного характера.

Значимая роль отводится профилактическим визитам – 84 из них состоялись для сельхозтоваропроизводителей по месту осуществления деятельности, а также с использованием мобильного приложения «Инспектор» с целью предупреждения правонарушений в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Аграрии были проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности либо принадлежащим им объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении контролируемого лица исходя из присвоенной категории риска.

Наряду с информированием и консультированием одной из превентивных мер, применяемой специалистами ведомства, является объявление предостережений на основе анализа информации, содержащейся в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов.

Так, с января по ноябрь благодаря сведениям во ФГИС «Сатурн» выявлено 61 нарушение обязательных требований части 5 статьи 15.2 Федерального закона №109 «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». А именно, не внесение или несвоевременное внесение сведений в информационную систему.

В этой связи, хозяйствующим субъектам, допустившим нарушение  законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

kuzbassnews.ru
11/12/2025
