Для кузбасских хозяйств проведены профилактические визиты в области семеноводства

9 декабря 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел профилактические визиты с помощью мобильного приложения «Инспектор», доступного для скачивания по ссылке, в отношении кузбасских предприятий ООО «Агросиб» и ООО «Анжеро-Судженский мелькомбинат», осуществляющих выращивание зерновых и зернобобовых культур в Анжеро-Судженском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса.

Сельхозтоваропроизводители проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности по производству, заготовке, обработке, хранению, реализации, транспортировке и использованию семян сельскохозяйственных растений и принадлежащих объектам контроля в области семеноводства.

Кроме того, хозяйствующим субъектам разъяснены критерии рисков и даны разъяснения об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

Также в ходе мероприятий представителем ведомства проведены консультации по вопросу работы во ФГИС «Семеноводство» и разъяснены требования Федерального закона от 30.12.2021 года №454-ФЗ «О семеноводстве». Данная система обеспечивает получение актуальных сведений в сфере семеноводства в режиме реального времени. В частности, об охраняемых селекционных достижениях (сортах, гибридах), о наличии и качестве семян агрокультур, произведенных в России, а также завезенных в страну из-за рубежа.