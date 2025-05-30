Для кузбасского предпринимателя проведен профилактический визит в области карантина растений и семеноводства

27 мая 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел профилактический визит по месту осуществления деятельности в отношении кузбасского индивидуального предпринимателя Микеладзе Б., осуществляющего выращивание зерновых и зернобобовых культур в Мариинском муниципальном округе.

Хозяйствующий субъект был проинформирован об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности, к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.

Также в ходе мероприятия представителем ведомства даны рекомендации по соблюдению обязательных требований в области карантина растений, регламентированные Федеральным законом от 21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений», приказом Минсельхоза России от 28 июля 2020 № 425 «Об утверждении порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме».

Кроме того, в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений аграрий получил консультацию по вопросу работы во ФГИС «Семеноводство» и разъяснения требований Федерального закона от 30.12.2021 года №454-ФЗ «О семеноводстве».

Специалисты Россельхознадзора напоминают аграриям, что проведение профилактических мероприятий с использованием видео-конференц-связи возможно через мобильное приложение «Инспектор», доступное для скачивания по ссылке и упрощающее взаимодействие между контролируемым лицом и инспектором надзорного ведомства.