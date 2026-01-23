Для кузбасского предприятия проведен обязательный профилактический визит в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами

21 января 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел обязательный профилактический визит с помощью мобильного приложения «Инспектор», доступного для скачивания ппо ссылке, в отношении ООО «Беловский элеватор», выращивающего на территории Беловского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса зерновые и зернобобовые культуры.

Хозяйствующему субъекту были разъяснены требования действующего законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, даны консультации по применению препаратов, зарегистрированных в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, мерах административной ответственности за несоблюдение обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, а также о внесении изменений в отраслевые законодательные акты Российской Федерации.

Кроме того, представитель юридического лица получил подробные разъяснения о важности предоставления во ФГИС «Сатурн» полных и достоверных сведений о применении пестицидов и агрохимикатов, включая сведений о способах и дозировках применения, запланированных датах проведения таких работ.