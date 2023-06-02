Для военнослужащих Росгвардии в Кемерове открыт обновленный зал самбо

В Кемерово на территории военного городка отряда специального назначения «Кузбасс» прошла торжественная церемония открытия обновленного зала самбо. В мероприятии приняли участие командир кузбасского отряда спецназа Росгвардии полковник Батор Шодоев, представители всероссийской организации самбо и спортсмены.

В помещении произведен ремонт, обновлённый зал получил новое покрытие, что обеспечит безопасные условия для тренировок. В ходе приветственного слова полковник Шодоев выразил благодарность волонтерам, которые оказали помощь в реконструкции объекта, подчеркнув важность единоборств для развития бойцовских качеств спецназовцев.

Новый зал самбо станет не только местом тренировок бойцов отряда специального назначения «Кузбасс», но будет также открыт для детей военнослужащих. Это предоставит возможность юным спортсменам развивать свои навыки и воспитывать бойцовские качества.

Во время открытия спортсмены-самбисты провели показательные выступления, продемонстрировав высокий уровень подготовки и мастерства в борьбе.

Фото: Росгвардия