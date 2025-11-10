До 1 декабря жители Кузбасса могут подать заявление о переводе пенсионных накоплений в Отделение СФР по Кемеровской области или НПФ

Отделение регионального СФР напоминает кузбассовцам о возможности выбора страховщика для управления пенсионными накоплениями. Подать соответствующее заявление можно до 1 декабря 2025 года.

Граждане, у которых сформировались пенсионные накопления, могут передать их под управление Социального фонда России или негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Важно различать понятия смены страховщика и смены управляющей компании: если меняется только управляющая компания, то страховщиком по-прежнему остается СФР.

Как подать заявление

Для перевода накоплений к новому страховщику необходимо обратиться в Отделение СФР по Кемеровской области одним из способов:

- Лично в клиентской службе регионального Отделения Соцфонда;

- Электронно через портал госуслуг (при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи).

На что обратить внимание

Переход от одного страховщика к другому более одного раза в пять лет может привести к потере инвестиционного дохода. Информация об этом содержится в уведомлении, которое выдаётся гражданину при подаче заявления в случае досрочного перевода средств.

Дополнительные условия

В случае выбора в качестве нового страховщика негосударственный пенсионный фонд, необходимо предварительно заключить с выбранным фондом договор об обязательном пенсионном страховании.

«Если заявление о переходе подано в установленные сроки, то передача средств новому страховщику состоится в 2030 году без потери инвестиционного дохода. При подаче заявления о досрочном переходе в 2025 году оно будет рассмотрено до 1 марта 2026 года. В этом случае без потери инвестиционного дохода к новому страховщику перейдут те, кто формирует накопления у текущего страховщика с 2011 года и ранее, а также с 2016 и 2021 годов», - пояснила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Актуальную информацию о наличии пенсионных накоплений и текущем страховщике (СФР или НПФ) можно узнать из выписки из индивидуального лицевого счета, которую можно заказать через портал госуслуг.

Дополнительную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

