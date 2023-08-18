До 1 октября федеральные льготники Кузбасса могут определиться со способом получения набора социальных услуг

Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу напоминает федеральным льготникам региона о возможности изменить способ получения набора социальных услуг (НСУ) на 2024 год. Для этого до 1 октября гражданам нужно подать соответствующее заявление. Если льготник уже подавал его и не хочет менять способ получения НСУ, то повторно обращаться в Социальный фонд не нужно.

Набор включает лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Выбрать деньги можно как вместо всего набора, так и вместо одной из его частей. Стоимость НСУ на сегодняшний день составляет 1469 рублей.

Такая государственная социальная помощь предоставляется инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», инвалидам, детям-инвалидам, «чернобыльцам» и приравненным к ним категориям.

Заявление могут подать те, у кого право на НСУ возникло впервые, а также те, кто со следующего года решил изменить форму получения набора соцуслуг. Это можно сделать на сайте Социального фонда через личный кабинет гражданина в разделе «Социальные выплаты». Также заявление можно подать лично в клиентской службе СФР по месту жительства и в МФЦ.

Сегодня в Кузбассе 237 тысяч человек получают набор социальных услуг в денежном и/или натуральном виде.

Фото: ОСФР