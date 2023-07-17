Дочь росгвардейцы стала лауреатом патриотического песенного фестиваля-конкурса в Кузбассе

В городе Анжеро-Судженск прошел первый этап областного фестиваля-конкурса «Песни За Родину!», посвященного военно-патриотической музыке. В результате вокальный коллектив «Калейдоскоп», в котором принимает участие дочь сотрудника Росгвардии, стал лауреатом.

Станислава - дочь прапорщика Дмитрия Третьякова, который служит в анжеро-судженском филиале вневедомственной охраны Росгвардии. Вместе с остальными участниками коллектива она исполнила композицию «Бессмертный полк».

Творческий номер молодых артистов получил положительные отзывы от жюри конкурса и был награжден почетным третьим местом. Победители и призеры будут выступать на гала-концерте, который состоится в конце июля в Центральном парке Анжеро-Судженска.

Фото: Росгвардия