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Дочь росгвардейцы стала лауреатом патриотического песенного фестиваля-конкурса в Кузбассе

В городе Анжеро-Судженск прошел первый этап областного фестиваля-конкурса «Песни За Родину!», посвященного военно-патриотической музыке. В результате вокальный коллектив «Калейдоскоп», в котором принимает участие дочь сотрудника Росгвардии, стал лауреатом.

 Станислава - дочь прапорщика Дмитрия Третьякова, который служит в анжеро-судженском филиале вневедомственной охраны Росгвардии. Вместе с остальными участниками коллектива она исполнила композицию «Бессмертный полк».

 Творческий номер молодых артистов получил положительные отзывы от жюри конкурса и был награжден почетным третьим местом. Победители и призеры будут выступать на гала-концерте, который состоится в конце июля в Центральном парке Анжеро-Судженска.

 

Фото: Росгвардия

Культура
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
17/07/2023
Культура
Анжеро-Судженск
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