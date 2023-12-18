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Документальные фильмы о героях-росгвардейцев стали лауреатами областного фестиваля-конкурса

В Кемерове состоялась церемония награждения победителей областного Фестиваля-конкурса документального кино «Про Героев». Организаторами выступили Министерство культуры и национальной политики Кузбасса и «Кузбасскино». Всего в конкурсе было представлено более 30 работ из 18 муниципальных образований Кузбасса. В шорт-лист вошли 13 фильмов, включая те, что рассказывают о героях Росгвардии, погибших при исполнении служебного долга.

Экспертная комиссия присудила первое место картине «Свои Герои. Владимир Никитин», посвященной бойцу новокузнецкого ОМОН «Рубеж» - старшему сержанту Владимиру Никитину, героически погибшему при выполнении служебного долга в зоне СВО. Третье место досталось фильму «Шагнувшие в бессмертие. Стас Амелин» о Герое России - сержанту кемеровского ОМОН Станиславу Амелину, павшему в неравном бою с боевиками в 1996 году на Северном Кавказе.

Авторы были награждены дипломами участников и денежными премиями. Организаторы подчеркнули, что целью фестиваля-конкурса было выделение примеров мужества и героизма российских воинов, сражающихся в зоне СВО и других вооруженных конфликтах. Демонстрация победивших фильмов состоится в январе 2024 года на телеканале «Россия-24» и в муниципальных кинозалах Кузбасса.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
18/12/2023
Общество
Кемерово

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