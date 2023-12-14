Долги по микрокредитам побудили молодую воспитательницу детсада совершить кражу денег с банковской карты коллеги

22-летняя воспитательница одного из детских садов Кузбасса, зная данные банковской карты своей коллеги, дважды оплатила задолженность в микрокредитную организацию. Но владелица банковской карты, заметив подозрительные финансовые операции, спешно перевела деньги на банковский счёт своего супруга, и обратилась в отдел МВД России «Мариинский»…

История, которая привела молодую воспитательницу к уголовной ответственности, началась в начале 2023 года, когда коллега дала ей свою банковскую карту для того, чтобы та оплатила для неё курсы повышения квалификации. Подсудимая при этом решила запомнить реквизиты банковской карты, и вскоре ей понадобились деньги для оплаты займов в трёх микрокредитных компаниях. В связи с этим она решила оплатить долги банковской картой коллеги. Находясь на рабочем месте, в «личном кабинете» микрофинансовой компании она ввела данные чужой банковской карты, в результате чего на телефон коллеги пришло SMS-сообщение с кодом подтверждения. Телефон лежал рядом на столе, поэтому подсудимая посмотрела присланный код, и подтвердила оплату трёх тысяч рублей. На следующий день она таким же образом провела в другой микрофинансовой компании ещё одну оплату по кредиту в размере немногим более трёх с половиной тысяч рублей. Оплату в третью финансовую компанию у неё провести не получилось, так как коллега забрала телефон со стола. На следующий день подсудимая снова попробовала таким же образом провести платёж, но по непонятной ей причине сделать это не удалось.

Подсудимая ещё не знала, что её коллега уже прочла подозрительное SMS-сообщение с кодом подтверждения оплаты. Войди с банковское приложение, потерпевшая увидела, что с её счёта в последние два дня списывались деньги. Она сразу же перевела оставшуюся сумму на банковскую карту супруга, и решила обратиться в полицию. Через некоторое время ей снова пришло SMS-сообщение с информацией о недостаточности денежных средств на карте для перевода около 10 тысяч рублей.

Вскоре правоохранители установили злоумышленницу, которая созналась в содеянном, принесла извинения своей коллеге, и в ходе предварительного расследования полностью возместила причинённый ущерб.

Суд признал молодую женщину виновной в совершении кражи с банковского счёта и, учитывая отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих обстоятельств, назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

На днях приговор вступил в законную силу.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд