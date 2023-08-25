Доплату к пенсии в Кузбассе получают более 24 тысяч бывших шахтеров

Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу поздравляет работников и ветеранов угольной отрасли с главным профессиональным праздником нашего региона — Днем шахтера! Угледобыча — одна из основных отраслей экономики нашей области, и к труду горняков в регионе относятся с особым уважением.

Законодательство нашей страны предусматривает для граждан, отработавших длительное время в угольной промышленности, различные меры социальной поддержки. Одной из них можно назвать право на досрочную пенсию. Им обладают люди, занятые на работах по добыче полезных ископаемых в шахтах, а также на их строительстве. Если работа проходила в подземных условиях, то страховая пенсия по старости назначается мужчинам в 50 лет и женщинам в 45 лет при наличии льготного стажа не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев, а также страхового стажа не менее 20 и 15 лет.

Право на досрочную пенсию имеют и сотрудники, непосредственно занятые полный рабочий день на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников независимо от возраста, которые проработали не менее 25 лет, а работники ведущих профессий (горнорабочие очистного забоя, проходчики, забойщики на отбойных молотках, машинисты горных выемочных машин) — если они проработали на таких работах не меньше 20 лет.

Также горняки имеют право на доплату к пенсии согласно Федеральному закону от 10.05.2010 г. № 84-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности». Ее в Кузбассе получают 24472 бывших работника угольной промышленности.

Обязательное условие получения доплаты к пенсии — оставление горняком работы, дающей право на доплату. Если он возобновляет работу по специальности, которая предполагает такую льготу, доплата к пенсии приостанавливается. Размер доплаты индивидуален, при ее расчете учитывается стаж, среднемесячный заработок, сумма страховых взносов, уплаченная угледобывающими предприятиями страны.

Фото: ОСФР