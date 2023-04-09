Дорожные службы Кемерова приступили к мытью дорог с использованием шампуня

Специально разработанный состав растворяют в воде и с помощью поливомоечной машины производят уборку дорожного полотна. В него входят неионогенные ПАВ, которые полностью биоразлагаемы.



В дневную смену в уборке города задействованы 86 единиц спецтехники, в том числе 14 поливомоечных машин, 4 уличных пылесоса, 7 тракторных щёток. Кроме того, благоустроительными работами занимаются 206 рабочих.



Предприятия благоустройства ведут мытьё проезжей части улиц, технических тротуаров, прилотковой части дорог, очистка ливнеприемных колодцев, прометание тротуаров, ворошение снега, уборка парков и скверов.

Фото: пресс-служба администрации Кемерово