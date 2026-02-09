Двадцать жителей региона, пострадавших на производстве, получили новые автомобили от Отделения СФР по Кузбассу

Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу вручило 20 автомобилей Lada пострадавшим от несчастных случаев на производстве жителям региона. Автомобили были специально адаптированы производителем под физические возможности их владельцев.

Транспортные средства выдаются один раз в 7 лет при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению, прописанных в программе реабилитации пострадавшего. После истечения этого срока автомобиль подлежит замене, при этом ранее выданный автомобиль остается у владельца. Отделение СФР по Кузбассу также компенсирует часть затрат на горюче-смазочные материалы, текущий ремонт, а один раз в течение срока эксплуатации – на капитальный ремонт транспортного средства. Кроме этого, региональное Отделение Соцфонда компенсирует 50 % стоимости полиса ОСАГО.

Александр Косиков из города Берёзовский получает автомобиль от Отделения СФР по Кемеровской области в первый раз.

«Водительский стаж у меня 25 лет. Автомобиль – это, конечно, большая независимость и подспорье в быту. Я почитал отзывы на машину – она вместительная, что очень хорошо для нашей большой семьи. Будем ездить отдыхать на дачу, на речку. Младший сын занимается плаванием – буду возить его в бассейн. Еще планируем все вместе съездить на Байкал и в гости в Казахстан», – рассказал Александр.

Чтобы воспользоваться правом на получение автомобиля и компенсировать часть затрат на его эксплуатацию или оплату полиса ОСАГО, нужно подать заявление в региональное Отделение Соцфонда онлайн через портал госуслуг или лично в клиентской службе.

«Транспорт с адаптированным управлением – это часть комплексной реабилитации пострадавших. Автомобиль дает возможность его владельцу вести активный образ жизни. Региональное Отделение СФР также предоставляет гражданам, которые получили травмы на рабочем месте, страховые выплаты, лечение в санаториях и реабилитационных центрах. Соцфонд оплачивает протезирование, технические средства реабилитации, компенсирует покупку лекарств, покрывает дополнительные расходы, связанные с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией, оплачивает переобучение», – отметил заместитель управляющего Отделением СФР по Кузбассу Михаил Окунев.

Обращаем внимание, что получатель автомобиля должен поставить его на учет в ГИБДД в течение 10 дней и в течение 7 лет эксплуатации не имеет права продавать, дарить, менять, то есть отчуждать его в пользу другого лица. В случае нарушения этих условий гражданин будет обязан вернуть деньги, равные стоимости транспортного средства.

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться в единый контакт-центр по телефону 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

