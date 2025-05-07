Две мемориальные доски в честь Героев Советского Союза установлены в Мариинске

Иван Тимофеевич Моисеев с 1920 года воспитывался в детском доме города Мариинска. Во время Великой Отечественной войны он почти три года готовил командные кадры для армии. В 1944 году добился отправки на фронт. Сражался на 3-м и 2-м Украинских фронтах, особо отличился в Будапештской стратегической наступательной операции. После войны Иван Тимофеевич вел большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Петр Филиппович Торгунакова родился 9 июня 1924 года в селе Колеул. В августе 1942 года был призван в Красную Армию Мариинским райвоенкоматом. Особо отличился в боях за освобождение Польши и при форсировании реки Одер в январе 1945 года, за что и был представлен к званию Героя Советского Союза. После войны продолжил службу во внутренних войсках МВД СССР.

В торжественном открытии мемориальных досок приняли участие почетные гости, юнармейцы и жители улиц. С приветственным словом выступили заместитель председателя Мариинского отделения Всероссийской общественной организации «Российский совет ветеранов» Владислав Владимирович Вербенко и начальник управления образования администрации Мариинского муниципального округа Ольга Александровна Скутина.

Мемориальные доски открыли председатель Мариинского отделения Всероссийской общественной организации «Российский совет ветеранов» Анатолий Романович Катеринин и участник Чеченской войны, кавалер ордена Мужества Владимир Капустин. Мемориальные доски установлены на улицах города Мариинска, названных в честь героев.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)