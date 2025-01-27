Единое пособие — 2025: как теперь учитываются доходы кузбассовцев

С 1 января 2025 года для получения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 4 минимальных размеров оплаты труда.

В этом году общероссийский МРОТ равен 22 440 рублям. Таким образом, доход каждого трудоспособного члена семьи вне зависимости от формы занятости должен составлять не менее 89 760 рублей за 12 месяцев.

В доходы входят зарплата, пенсии, стипендии, денежное довольствие военнослужащего, доходы от предпринимательства и самозанятости, доходы по договорам авторского заказа, договорам ГПХ, ежемесячное пожизненное содержание судей, доход, полученный за пределами России.

По каждому трудоспособному члену семьи Отделение СФР по Кемеровской области такой доход считает отдельно. Если сумма получается меньше 4 МРОТ, то проверяются объективные причины отсутствия дохода.

«Бывает, что на протяжении какого-либо периода из календарного года, который предшествовал обращению за пособием, родитель имел уважительные причины не работать. В таком случае минимальная планка заработка в 4 МРОТ пропорционально уменьшается: 89 760 рублей делятся на 12 месяцев и умножаются на месяцы, в которых не было уважительных причин для отсутствия доходов. Если же насчитывается 10 месяцев объективного отсутствия доходов, то требование 4 МРОТ не применяется», — отметила управляющий Отделением Социального фонда по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Объективные причины для отсутствия дохода у заявителя или членов его семьи, которые учитывает региональное Отделение СФР:

- регистрация не больше полугода в качестве безработных,

- уход за ребенком младше 3 лет,

- заявитель или члены его семьи младше 23 лет обучались по очной форме,

- уход за ребенком с инвалидностью или инвалидом с детства I группы,

- уход за пожилым человеком или инвалидом I группы,

- лечение дольше 3 месяцев,

- прохождение военной службы,

- заявитель – единственный родитель (законный представитель) несовершеннолетнего ребенка,

- семья заявителя многодетная,

- сама заявительница или супруга заявителя находилась в положении.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам контакт-центра: 8-800-100-00-01 (режим работы: пн-чт – 8:30-17:30, пт – 8:30-16:30).

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